Песни группы «Король и Шут» представят в симфоническом звучании

Музыка знаменитой российской панк-рок-группы «Король и Шут» прозвучит в исполнении Imperial Orchestra в четырёх городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Осенью 2023 года Imperial Orhestra выступит с программой, которая превратит песни культовой группы «Король и Шут» в симфоническую панк-рок-сказку, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши». «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты исполнят 120 виртуозных музыкантов в костюмах персонажей мифологии «Короля и Шута», а дирижировать оркестром будет Мёртвый Анархист.

Премьера шоу состоится 12 ноября в Ледовом дворце родного для коллектива Санкт-Петербурга. Продюсерскую работу взяли на себя «Плюс Студия» и Imperial Orchestra.

«Нам хотелось сделать не просто оркестровое кавер-шоу, а масштабную симфоническую постановку с уникальным звучанием и особой визуальной атмосферой. В результате мы сохранили привычную стилистику панк-рока и добавили мощи в современное звучание оркестра. Уверены, что многие музыкальные решения не только приятно удивят истинных поклонников группы, но и придут по вкусу новому поколению», — говорится в заявлении Imperial Orchestra.

Ранее в сети вышел музыкальный альбом из 20 песен группы «Секрет», звучащих в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой».