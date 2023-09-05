Артист Герасимов рассказал о работе над образом Вертера в «Гостье из будущего»

Народный артист России Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о съёмках фильма «Гостья из будущего», где сыграл роль робота Вертера, а также об авторе сюжета, писателе-фантасте Кире Булычёве (Игорь Можейко), умершем 20 лет назад, 5 сентября 2003 года, в возрасте 68 лет.

В интервью сайту kp.ru артист признался, что с детства увлекался фантастикой, в том числе и произведениями Кира Булычёва.

По его словам, образ андроида рождался непосредственно на съёмочной площадке, это касается и внешнего вида, и движений, и походки.

«Кир Булычёв даже уже после запуска фильма дописывал Вертеру какие-то диалоги. В итоге у нас получился очень, я бы сказал, человеческий робот. И зрители это чувствовали», — подчеркнул Герасимов.

Об авторе повести про Алису он вспоминает как о человеке умном, корректном, безумно талантливом и очень светлом.

«Знаете, это был такой писатель-учёный. В нём это всё соединялось», — сказал Герасимов.

Ранее актёр Камиль Ларин рассказал о съёмках в новом сериале «Кибер Иван», где сыграл министра по инновациям, который взял к себе домой ожившего робота. Сериал выйдет на канале СТС.