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Хореограф Петров стал худруком театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге

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Директор екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Андрей Шишкин в ходе пресс-конференции официально заявил, что на должность нового художественного руководителя театра назначен Максим Петров, хореограф и режиссёр по пластике.
Хореограф Петров стал худруком театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Dziurek

Шишкин уточнил, что контракт с новым балетмейстером заключён на три года, передаёт URA.RU.

Петров сотрудничает с Оперным театром с 2014 года. По его словам, он принимал участие в постановках «Евгения Онегина», проекта L.A.D, «Павильон Армиды».

«Я благодарен Славе (Вячеслав Самодуров — предыдущий худрук театра. — RT) за то, что он 12 лет делал театр лучше. На данный момент я считаю, что это одна из пяти лучших трупп в стране с прекрасными артистами», — прокомментировал Петров.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой драматический театр имени М. Горького открыл 91-й сезон спектаклем «По морозу босиком...» о советской певице Лидии Руслановой.

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