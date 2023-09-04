В программу «Пушкинская карта» могут добавить возможность посещения цирков

В Министерстве культуры России подтвердили, что в ведомство был направлен запрос компанией «Росгосцирк» на включение цирков в программу «Пушкинская карта».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что на данный момент вопрос находится в стадии обсуждения и проработки.

Отмечается, что на сегодняшний день цирки не являются культурными учреждениями, а относятся к сфере развлечений.

Благодаря добавлению цирков в программу «Пушкинская карта» учреждения получат государственную поддержку.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры вместе с Минцифры следит за подозрительной активностью, связанной с использованием Пушкинских карт. В ближайшее время такие карты в случае нарушений будут блокироваться.