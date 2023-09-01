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Столичный Главархив открыл доступ к 65 томам БСЭ

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Главархив Москвы открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии (БСЭ) по случаю Дня знаний, 1 сентября.
Столичный Главархив открыл доступ к 65 томам БСЭ

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Публикация 65 томов поможет школьникам, студентам и горожанам, интересующимся историей, оценить серьёзный масштаб работы советских учёных и государственных деятелей», — говорится в сообщении.

БСЭ выложена в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950—2000-е годы». Книги относятся к изданию, выходившему в период с 1926 по 1947 год.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил, что в сентябре Главархив опубликует личные дела известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 год, это будет полезно при обучении школьников и студентов.

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