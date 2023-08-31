Женщина попала в больницу из-за брошенного в неё микрофона на концерте 50 Cent

Женщина попала в больницу с травмой головы после того, как американский рэпер 50 Cent бросил микрофон в толпу во время концерта в Лос-Анджелесе. Как сообщает TMZ, музыкант может стать фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошёл 30 августа, женщина утверждает, что рэпер смотрел прямо на неё, когда бросал микрофон.

Адвокат музыканта в беседе с Variety отметил, что общался с полицией по этому поводу.

«Мой клиент Кёртис никогда бы никого намеренно не ударил микрофоном. Любой, кто говорит обратное, не владеет всеми фактами и дезинформирован», — сказал он.

Ранее британский певец Элтон Джон попал в больницу с лёгкими травмами в Монако после того, как он упал в своём доме на Французской Ривьере.