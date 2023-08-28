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Nice Matin: Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая во Франции

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Британский певец Элтон Джон госпитализирован с лёгкими травмами в Монако после того, как он упал в своём доме на Французской Ривьере.
Nice Matin: Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая во Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Joseph Okpako

Об этом пишет французская газета Nice Matin, ссылаясь на источники.

«Элтон Джон был госпитализирован в Монако в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своём доме в Мон-Бороне (район Ниццы. — RT)», — пишет издание.

76-летний певец получил травмы лёгкой степени в результате падения.

27 августа журнал Hollywood Reporter сообщил о смерти американской актрисы Арлин Соркин, которая озвучивала в мультсериале Харли Квинн.

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