Nice Matin: Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая во Франции

Британский певец Элтон Джон госпитализирован с лёгкими травмами в Монако после того, как он упал в своём доме на Французской Ривьере.

Об этом пишет французская газета Nice Matin, ссылаясь на источники.

«Элтон Джон был госпитализирован в Монако в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своём доме в Мон-Бороне (район Ниццы. — RT)», — пишет издание.

76-летний певец получил травмы лёгкой степени в результате падения.

27 августа журнал Hollywood Reporter сообщил о смерти американской актрисы Арлин Соркин, которая озвучивала в мультсериале Харли Квинн.