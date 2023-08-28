Nice Matin: Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая во Франции
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Об этом пишет французская газета Nice Matin, ссылаясь на источники.
«Элтон Джон был госпитализирован в Монако в ночь с воскресенья на понедельник после несчастного случая в своём доме в Мон-Бороне (район Ниццы. — RT)», — пишет издание.
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