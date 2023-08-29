«Барби» стала самым кассовым фильмом компании Warner Bros.

Картина «Барби» Греты Гервиг стала самой кассовой в истории Warner Bros. Фильм обогнал бывшего лидера компании, ленту «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II».

Как сообщает Independent, в понедельник, 28 августа, сборы «Барби» в мировом прокате превысили $1,342 млрд, в то время как восьмая часть франшизы про Гарри Поттера в своё время заработала $1,341 млрд.

Отмечается, что фильм об известном волшебнике из Хогвартса удерживал своё первенство на протяжении более десяти лет.

По данным Variety, «Барби» также вполне может обойти по сборам анимационную ленту «Братья Супер Марио в кино» ($1,359 млрд) и стать лучшим фильмом 2023 года в мировом прокате.

Ранее директор озвучившей Барби российской актрисы рассказал о её участии в дубляже.