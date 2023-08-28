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Зрители назвали лучшие кинороли Натальи Гундаревой

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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» ко дню рождения актрисы советского кино Натальи Гундаревой 28 августа провёл опрос, чтобы выяснить, какие её роли особенно запомнились и полюбились зрителям.
Зрители назвали лучшие кинороли Натальи Гундаревой
  • © Russian Look

Роль свахи Веры Голубевой в комедийной мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие» 1982 года признана лучшей в карьере артистки — за неё проголосовали 60% респондентов, пишет «Газета.Ru».

Следом идут фильмы «Однажды двадцать лет спустя» о судьбе многодетной матери Надежды Кругловой (38%) и «Вас ожидает гражданка Никанорова», в котором Гундарева исполнила роль работницы колхоза Екатерины (27%).

За роль Нины Бузыкиной в трагикомедии Георгия Данелии «Осенний марафон» проголосовали 24% зрителей, а за роль служанки Смеральдины в музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» — 23%.

Также были отмечены работы Гундаревой в фильмах «Хозяйка детского дома», «Сладкая женщина» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Ранее сообщалось, что в новом фильме «Володя» зрители увидят лицо Владимира Высоцкого, созданное нейросетью. Роль легендарного барда исполнит российский актёр Александр Шпагин.

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