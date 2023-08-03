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Образ Владимира Высоцкого будет воссоздан в фильме «Володя» благодаря нейросети

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В картине «Володя» зрители увидят лицо Владимира Высоцкого, созданное нейросетью. Играть легендарного барда на экране будет российский актёр Александр Шпагин.
Образ Владимира Высоцкого будет воссоздан в фильме «Володя» благодаря нейросети
  • РИА Новости

Об этом режиссёр и продюсер Александр Жигалкин рассказал на очной защите Фонда кино проектов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства, передаёт ТАСС.

По словам Жигалкина, это первый в истории кино полнометражный фильм, в котором будет воссоздан «реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети».

Как рассказал Андрей Кузнецов, руководитель исследований Сбер AI, работа реализуется благодаря авторским наработкам и технологиям.

Действие ленты «Володя» стартует с определённого момента жизни артиста — с выхода на киноэкраны СССР фильма «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнял свои композиции.

Ранее нейросеть изобразила Гарри Поттера и Гермиону в образе героев русского фольклора.

 

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