Нейросеть изобразила Гарри Поттера и Гермиону в образе героев русского фольклора

Нейросеть превратила героев «Гарри Поттера» в персонажей русских народных произведений.

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Данайские нейросети», Гарри Поттер предстал в образе послушника, Гермиона Грейнджер — Василисы Премудрой, Рон Уизли — Иванушки-дурачка, а Волан-де-Морт — Кощея Бессмертного.

Директор Хогвартса Альбус Дамблдор изображён в одеянии священнослужителя, а сама школа превратилась в деревянный дворец.

Рубеус Хагрид стал лесничим, а Драко Малфой — юным боярином. Лишь Северус Снейп сохранил свою аутентичность и по-прежнему одет во всё чёрное.

«Класс! Вообще очень хорошо получилось передать характеры. Удивительно, как они вписались в традиционные русские образы», — написал один из комментаторов.

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