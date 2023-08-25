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В Италии туристов арестовали за футбольные граффити на достопримечательности

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В Италии двух немецких туристов арестовали за футбольные граффити, которые они нанесли на 460-летний Коридор Вазари в историческом центре Флоренции.
В Италии туристов арестовали за футбольные граффити на достопримечательности
  • Gettyimages.ru
  • © WoodyAlec

Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, это молодые люди 20 и 21 года, которые приехали в страну в составе туристической группы из 11 человек.

«...Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, удалось идентифицировать двух человек, которые сегодня в 5:20 утра нанесли ущерб очень важному художественному объекту», — заявили флорентийские карабинеры.

В Министерстве культуры Италии отметили, что после акта вандализма потребуется ремонт на сумму €10 000, причём работы будут проводиться под круглосуточным наблюдением вооружённой охраны.

По сообщению карабинеров, в ходе обысков в доме, в котором жили туристы, найдены два баллончика с чёрной аэрозольной краской и испачканная одежда.

Коридор Вазари построен итальянским архитектором эпохи Возрождения Джорджо Вазари в 1565 году. Он был задуман как секретный крытый маршрут для тогдашнего лидера династии Медичи, Козимо I Медичи.

Сообщения о том, что неизвестные изрисовали колонны Коридора Вазари во Флоренции, появились 23 августа.

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