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Синоптик Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки на Урале на этой неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Урала до конца текущей недели ожидаются ночные заморозки. Такое явление в августе бывает раз в 10—13 лет.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки на Урале на этой неделе
  • РИА Новости

Полярные воздушные массы придут на этой неделе в Ямало-Ненецкий автономный округ, на юг Свердловской области, в Челябинскую и Курганскую области, на юг Тюмени, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

Дневные температуры в этих регионах также будут невысоки, в диапазоне +14…+18 °С, отметил Вильфанд.

При этом в центре европейской России (Брянская, Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Ярославская, Тульская области) температура воздуха понизится на 10—12 градусов и придёт к своим обычным августовским значениям, заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что из-за циклона примерно 70 тыс. жителей Владивостока остались без электричества.

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