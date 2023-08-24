Биолог Хряпин посоветовал не бояться пауков-ос

Энтомолог, биолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о пауках-осах в Московской области. По его словам, бояться этих насекомых не нужно.

«Весьма симпатичный, красивый паук. Он висит себе в паутине, никого не трогает. Если вы будете пытаться его трогать сами, скорее всего, получится следующее: если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная. Через несколько дней пройдёт всё без следа», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, пауки-осы присутствуют в подмосковной фауне более десяти лет. Он пояснил, что основной ареал находится южнее, но насекомые успешно акклиматизировались и время от времени дают «вспышки» такого размножения.

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