Узнать больше

Биолог Хряпин посоветовал не бояться пауков-ос

Короткая ссылка
Энтомолог, биолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о пауках-осах в Московской области. По его словам, бояться этих насекомых не нужно.
Биолог Хряпин посоветовал не бояться пауков-ос
  • Gettyimages.ru

«Весьма симпатичный, красивый паук. Он висит себе в паутине, никого не трогает. Если вы будете пытаться его трогать сами, скорее всего, получится следующее: если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная. Через несколько дней пройдёт всё без следа», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, пауки-осы присутствуют в подмосковной фауне более десяти лет. Он пояснил, что основной ареал находится южнее, но насекомые успешно акклиматизировались и время от времени дают «вспышки» такого размножения.

Ранее терапевт клиники DocMed Римма Попова рассказала, как действовать при укусе пчелы или осы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить