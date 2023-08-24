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Библиотеки Подмосковья подготовили более 2000 мероприятий для дня открытых дверей

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В библиотеках Московской области состоится день открытых дверей. Он пройдёт в субботу, 26 августа. Запланировано более 2 тыс. мероприятий.
Библиотеки Подмосковья подготовили более 2000 мероприятий для дня открытых дверей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Посетители смогут ознакомиться с новыми книгами, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольным играм.

Например, Губернская библиотека проведёт квест «Тайна третьей планеты», викторины по вселенной Алисы Селезнёвой, мастер-классы по шахматам и театральному искусству.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область присоединится к акции «Ночь кино».

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