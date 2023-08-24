Библиотеки Подмосковья подготовили более 2000 мероприятий для дня открытых дверей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Посетители смогут ознакомиться с новыми книгами, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольным играм.
Например, Губернская библиотека проведёт квест «Тайна третьей планеты», викторины по вселенной Алисы Селезнёвой, мастер-классы по шахматам и театральному искусству.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область присоединится к акции «Ночь кино».