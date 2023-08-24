Тюменская область присоединится к акции «Ночь кино»

Тюменская область примет участие в акции «Ночь кино». В регионе пройдут показы фильмов «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.

«26 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки региона проведут для гостей открытые показы известных фильмов. Киносеансы пройдут на 69 площадках муниципальных и государственных учреждений культуры», — заявили в пресс-службе.

В Тюмени для показов предусмотрено четыре площадки, среди которых ДК «Поиск», центр культуры и творчества «Современник», арт-пространство на площади 400-летия Тюмени, музей «Россия — моя история».

Ранее сообщалось, что кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.