Тюменская область присоединится к акции «Ночь кино»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры.
«26 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки региона проведут для гостей открытые показы известных фильмов. Киносеансы пройдут на 69 площадках муниципальных и государственных учреждений культуры», — заявили в пресс-службе.
В Тюмени для показов предусмотрено четыре площадки, среди которых ДК «Поиск», центр культуры и творчества «Современник», арт-пространство на площади 400-летия Тюмени, музей «Россия — моя история».
Ранее сообщалось, что кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.