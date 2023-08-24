Полиция Лондона заявила о допросе мужчины по делу о краже из Британского музея

Полиция Лондона сообщила, что в рамках расследования дела о краже артефактов из Британского музея допрошен мужчина.

Об этом сообщает Sky News.

При этом уточняется, что никаких арестов произведено не было.

По предварительным данным, было украдено около 2 тыс. артефактов на миллионы фунтов стерлингов.

Ранее был уволен один из сотрудников музея.

Как сообщалось, были украдены «небольшие предметы», в том числе «золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, относящиеся к периоду с XV века до н. э. по XIX век».

Большинство из них «хранилось в кладовой одной из коллекций музея» и в основном использовалось для академической и исследовательской работы. Ни один из артефактов в последнее время не выставлялся на всеобщее обозрение.

Британский музей заявил о пропаже предметов из коллекции на прошлой неделе.

Ранее Нигерия и Греция потребовали вернуть ряд экспонатов после сообщения о краже.