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Нигерия и Греция требуют вернуть экспонаты после краж в Британском музее

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Нигерийские и греческие власти потребовали вернуть более 900 бенинских бронзовых изделий и мрамор Парфенона после того, как из Британского музея украли тысячи артефактов.
Нигерия и Греция требуют вернуть экспонаты после краж в Британском музее
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News.

«Кражи происходят в странах, представители которых говорили, что в Нигерии бенинские бронзовые изделия подвергнутся опасности», — заявил директор Национальной комиссии Нигерии по музеям и памятникам Абба Иса Тиджани.

Артефакты XVI века были вывезены из Бенин-Сити после вторжения британских войск на территорию современной Нигерии в 1897 году.

По словам Тиджани, министр искусств, культуры и креативной экономики Нигерии Ханнату Мусава в ближайшие недели обратится в Британский музей и правительство Великобритании с требованием немедленного возвращения бенинских бронзовых изделий.

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