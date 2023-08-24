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Удмуртия примет участие в ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

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Республика Удмуртия примет участие в ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».
Удмуртия примет участие в ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В рамках акции 26 августа состоится более 30 бесплатных экскурсий, мастер-классов и творческих встреч.

Так, в «Музее Ижевска» состоится обзорная экскурсия «Три века Генеральского дома», а в Воткинске — экскурсия по Благовещенскому собору и музею-усадьбе П.И. Чайковского.

Глава республики Александр Бречалов заявил, что мероприятия могут посетить более 600 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице информационная акция «Единый день открытых дверей» состоится 26 августа.

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