Республика Удмуртия примет участие в ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В рамках акции 26 августа состоится более 30 бесплатных экскурсий, мастер-классов и творческих встреч.

Так, в «Музее Ижевска» состоится обзорная экскурсия «Три века Генеральского дома», а в Воткинске — экскурсия по Благовещенскому собору и музею-усадьбе П.И. Чайковского.

Глава республики Александр Бречалов заявил, что мероприятия могут посетить более 600 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице информационная акция «Единый день открытых дверей» состоится 26 августа.