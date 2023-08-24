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Дворцовый мост разведут под музыку из фильмов в честь Дня российского кино

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В ночь на 26 и 27 августа в рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку из фильмов в честь Дня российского кино.
Дворцовый мост разведут под музыку из фильмов в честь Дня российского кино
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В рамках проекта «Поющие мосты» стал уже традиционным трек-лист, составленный из музыки петербургского и ленинградского композитора Андрея Петрова. В этом году мы переформатировали эту музыкальную подборку таким образом, чтобы она состояла из произведений к кинофильмам», — заявил Кирилл Смирнов, главный редактор издания «Петербургский дневник» — организатора шоу «Поющие мосты».

По его словам, впервые в истории проекта музыкальное сопровождение затронет время до разводки моста — музыка начнётся за две минуты до того, как мост начнут разводить.

Ранее шоу «Поющие мосты» посвятили Дню ВМФ.

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