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В Тюмени отреставрируют станцию Тура за счёт частных инвестиций

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В Тюмени решили отреставрировать деревянное одноэтажное здание станции Тура, построенного в 1885 году, за счёт частных инвестиций.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета культурного наследия Тюменской области.

Реставрационные работы объекта культурного наследия направлены на продление срока службы.

Отмечается, что со станции Тура была выслана семья последнего российского царя Николая II, а также здание было местом временного пребывания Д.И. Менделеева в 1899 году.

Ранее сообщалось, что в Москве начали реставрацию памятника первому космонавту Юрию Гагарину. В рамках реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины.

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