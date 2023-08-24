В Тюмени отреставрируют станцию Тура за счёт частных инвестиций
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета культурного наследия Тюменской области.
Реставрационные работы объекта культурного наследия направлены на продление срока службы.
Отмечается, что со станции Тура была выслана семья последнего российского царя Николая II, а также здание было местом временного пребывания Д.И. Менделеева в 1899 году.
Ранее сообщалось, что в Москве начали реставрацию памятника первому космонавту Юрию Гагарину. В рамках реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины.