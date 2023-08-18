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В Москве отреставрируют памятник космонавту Юрию Гагарину

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В Москве начали реставрацию памятника советскому космонавту Юрию Гагарину. В рамках реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины.

Об этом сообщает «Дни.ру» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что ход работ проконтролируют специалисты Мосгорнаследия.

До конца текущего года приведут в порядок стилобат и цоколь памятника. В следующие два года планируют отреставрировать постамент, скульптуру и макет космического корабля «Восток».

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.

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