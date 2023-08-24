На территории Свердловской области ночью зафиксированы первые заморозки

На территории Свердловской области в ночное время зафиксированы первые заморозки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское УГМС.

Температура -0,2 °С зафиксирована ночью 23 августа в Красноуфимске, а -0,4 °С — ночью 24 августа в Михайловске.

Кроме того, синоптики предупредили о похолодании в соседних регионах. Так, в Тюменской области ожидается ночью 25 августа -3 °С, в Челябинской области — до -2 °С до конца недели.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в столице в воскресенье, 27 августа, утром температура опустится до +13 °С.