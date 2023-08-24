Узнать больше

На территории Свердловской области ночью зафиксированы первые заморозки

Короткая ссылка
На территории Свердловской области в ночное время зафиксированы первые заморозки.
На территории Свердловской области ночью зафиксированы первые заморозки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское УГМС.

Температура -0,2 °С зафиксирована ночью 23 августа в Красноуфимске, а -0,4 °С — ночью 24 августа в Михайловске.

Кроме того, синоптики предупредили о похолодании в соседних регионах. Так, в Тюменской области ожидается ночью 25 августа -3 °С, в Челябинской области — до -2 °С до конца недели.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в столице в воскресенье, 27 августа, утром температура опустится до +13 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить