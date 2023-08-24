Узнать больше

Синоптик Ганьшин предупредил о похолодании в Москве на выходных

Короткая ссылка
Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в столице в воскресенье, 27 августа, утром температура опустится до +13 °С.
Синоптик Ганьшин предупредил о похолодании в Москве на выходных
  • РИА Новости

В субботу и воскресенье, 26 и 27 августа, в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха днём +20…+21 °С, сказал он в беседе с газетой «Известия».

«В воскресенье, 27 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +13 °С. Днём она поднимется до +21 °С, а вечером опустится до +18 °С», — отметил Ганьшин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на территории европейской части России ночью зафиксировали первые заморозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить