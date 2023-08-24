Синоптик Ганьшин предупредил о похолодании в Москве на выходных

Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в столице в воскресенье, 27 августа, утром температура опустится до +13 °С.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 августа, в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха днём +20…+21 °С, сказал он в беседе с газетой «Известия».

«В воскресенье, 27 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +13 °С. Днём она поднимется до +21 °С, а вечером опустится до +18 °С», — отметил Ганьшин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на территории европейской части России ночью зафиксировали первые заморозки.