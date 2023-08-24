Первые заморозки зафиксировали в европейской части России

На территории европейской части России ночью зафиксировали первые заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Об этом Леус написал в Telegram.

«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России», — говорится в сообщении.

В Костромской области в городе Шарья температура воздуха опустилась до -1,4 °С, рассказал синоптик.

Также он уточнил, что температура ниже нуля была зафиксирована на территории Кировской области.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась информацией, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.