Первые заморозки зафиксировали в европейской части России
- РИА Новости
Об этом Леус написал в Telegram.
«Как и ожидалось, минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России», — говорится в сообщении.
В Костромской области в городе Шарья температура воздуха опустилась до -1,4 °С, рассказал синоптик.
Также он уточнил, что температура ниже нуля была зафиксирована на территории Кировской области.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась информацией, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.