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Синоптик Макарова: последняя неделя лета в Москве будет прохладной

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась информацией, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.
Синоптик Макарова: последняя неделя лета в Москве будет прохладной
  • РИА Новости

«Ночные температуры будут находиться в пределах от +6 до +13 °С», — отметила она.

Днём воздух в столице прогреется до +20 °С. 

«Погода неустойчивая, пройдут кратковременные дожди и ночью и днём», — рассказала Макарова.

Также специалист уточнила, что с 1 сентября погода может стать теплее.

«Есть надежда, что большой циклон сдвинется с места», — заключила синоптик.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил о наступлении ранней осени в центральных регионах.

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