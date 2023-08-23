Синоптик Макарова: последняя неделя лета в Москве будет прохладной
- РИА Новости
«Ночные температуры будут находиться в пределах от +6 до +13 °С», — отметила она.
Днём воздух в столице прогреется до +20 °С.
«Погода неустойчивая, пройдут кратковременные дожди и ночью и днём», — рассказала Макарова.
Также специалист уточнила, что с 1 сентября погода может стать теплее.
«Есть надежда, что большой циклон сдвинется с места», — заключила синоптик.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил о наступлении ранней осени в центральных регионах.