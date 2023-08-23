Синоптик Макарова: последняя неделя лета в Москве будет прохладной

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась информацией, что в Москве последняя неделя лета будет достаточно прохладной и дождливой.

РИА Новости

«Ночные температуры будут находиться в пределах от +6 до +13 °С», — отметила она. Днём воздух в столице прогреется до +20 °С. «Погода неустойчивая, пройдут кратковременные дожди и ночью и днём», — рассказала Макарова. Также специалист уточнила, что с 1 сентября погода может стать теплее. «Есть надежда, что большой циклон сдвинется с места», — заключила синоптик. Ранее синоптик Александр Шувалов заявил о наступлении ранней осени в центральных регионах.