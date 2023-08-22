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Синоптик Шувалов заявил о наступлении ранней осени в центральных регионах

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал похолодание в центральных регионах России.
Синоптик Шувалов заявил о наступлении ранней осени в центральных регионах
  • РИА Новости

«Можно сказать, что ранняя осенняя погода с температурами, соответствующими первой декаде сентября, у нас уже наступила. Завтра добавятся дожди, так что ранняя осенняя погода у нас уже на дворе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, поздняя осенняя погода ожидается не ранее чем через месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в юго-западных районах Свердловской области ночью на 23 августа ожидается похолодание до -2...-1 °С.

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