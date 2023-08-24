Узнать больше

В «Лужниках» открыли Световой тоннель

Короткая ссылка
В «Лужниках» для посетителей доступен арт-объект «Световой тоннель» с цифровым экраном длиной 30 м. Он открыт на площадке программы мэра Москвы «Мой район» в рамках Московского урбанистического форума.
В «Лужниках» открыли Световой тоннель
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На экране демонстрируют анимированную панораму столицы. Технология позволяет по взмаху руки запустить вихрь из цветов или листьев или зажечь огни ночного города над мостами и арками.

В тоннеле использованы светодиодные решения, которые применяются при оформлении общественных и межквартальных пространств, к примеру, для украшения площадок городских фестивалей «Московские сезоны».

Ранее сообщалось, что на МУФ в «Лужниках» с 22 по 27 августа пройдёт ярмарка школьной одежды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить