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Выставку «Художник и сказка» в Нижнем Новгороде посетили 50 тысяч человек

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Выставку «Художник и сказка», проходившую в Нижегородском художественном музее с 21 июня по 13 августа, посетили около 50 тыс. человек. Экспозиция была организована в рамках нацпроекта «Культура».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

На выставке представили около 120 экспонатов — живопись, графику, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, театральные костюмы. Их объединила тема былин и сказок.

В формировании экспозиции принимали участие специалисты Русского музея, Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки и Нижегородского государственного художественного музея.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург привезли для реставрации пострадавшие во время теракта в конце июля картины из Таганрогского художественного музея. Полотна передали в руки специалистам Русского музея.

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