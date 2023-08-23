Выставку «Художник и сказка» в Нижнем Новгороде посетили 50 тысяч человек
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.
На выставке представили около 120 экспонатов — живопись, графику, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, театральные костюмы. Их объединила тема былин и сказок.
В формировании экспозиции принимали участие специалисты Русского музея, Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки и Нижегородского государственного художественного музея.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург привезли для реставрации пострадавшие во время теракта в конце июля картины из Таганрогского художественного музея. Полотна передали в руки специалистам Русского музея.