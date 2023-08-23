День открытых дверей состоится 26 августа в 700 домах культуры Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Для гостей подготовили мастер-классы, выступления творческих коллективов, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Программа также включает концерты, лекции, кинопоказы.
Ранее сообщалось, что кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.