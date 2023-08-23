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День открытых дверей состоится 26 августа в 700 домах культуры Подмосковья

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День открытых дверей состоится в субботу, 26 августа, в 700 учреждениях культуры и досуга Московской области.
День открытых дверей состоится 26 августа в 700 домах культуры Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Для гостей подготовили мастер-классы, выступления творческих коллективов, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Программа также включает концерты, лекции, кинопоказы.

Ранее сообщалось, что кинотеатры Нижегородской области примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится накануне Дня российского кино, 26 августа.

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