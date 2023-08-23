Диетолог Королёва: не всем людям с лишним весом нужно сразу садиться на диету
- Gettyimages.ru
«Если человеком движет некая мотивация, то потом эта мотивация уходит. Надо на протяжении жизни совершенствовать свои практики питания. Обретать новые мотивации», — сказала эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, далеко не всем людям с лишним весом нужно сразу садиться на диету — прежде всего стоит пройти медицинское обследование.
«Процесс снижения веса — это такой проект, который сопровождается серьёзными изменениями в организме. Организм к этому может быть не готовым и станет ещё хуже», — пояснила она.
Ранее спортивный врач Илья Мелёхин в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах тренировок в жаркую погоду. Он отметил, что занятия должны проходить в периоды, когда солнце находится не в активной фазе.