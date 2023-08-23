Диетолог Королёва: не всем людям с лишним весом нужно сразу садиться на диету

Врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что люди, не имеющие медицинского образования, не могут дать рекомендаций, которыми можно пользоваться на протяжении всей жизни.

«Если человеком движет некая мотивация, то потом эта мотивация уходит. Надо на протяжении жизни совершенствовать свои практики питания. Обретать новые мотивации», — сказала эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, далеко не всем людям с лишним весом нужно сразу садиться на диету — прежде всего стоит пройти медицинское обследование.

«Процесс снижения веса — это такой проект, который сопровождается серьёзными изменениями в организме. Организм к этому может быть не готовым и станет ещё хуже», — пояснила она.

Ранее спортивный врач Илья Мелёхин в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах тренировок в жаркую погоду. Он отметил, что занятия должны проходить в периоды, когда солнце находится не в активной фазе.