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Sony представила контроллер с дисплеем для удалённой игры на PlayStation

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Компания Sony представила контроллер PlayStation Portal, оснащённый восьмидюймовым дисплеем, он позволит использовать консоль без телевизора или монитора. Устройство обойдётся игрокам в $199,99.
Sony представила контроллер с дисплеем для удалённой игры на PlayStation
  • Gettyimages.ru

PlayStation Portal также оснащён адаптивными триггерами и функцией тактильной обратной связи; экран с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду «обеспечивает изображение высокой чёткости».

Компания описывает Portal как идеальное устройство для геймеров в семьях, где телевизор не всегда свободен для видеоигр.

Как сообщали СМИ в июле, стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.

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