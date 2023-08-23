Sony представила контроллер с дисплеем для удалённой игры на PlayStation
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PlayStation Portal также оснащён адаптивными триггерами и функцией тактильной обратной связи; экран с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду «обеспечивает изображение высокой чёткости».
Компания описывает Portal как идеальное устройство для геймеров в семьях, где телевизор не всегда свободен для видеоигр.
Как сообщали СМИ в июле, стоимость приставок Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.