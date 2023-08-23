В Тверской области дворянская усадьба Матрёнино стала господским домом

Усадьба Матрёнино в Тверской области после включения в единый реестр объектов культурного наследия получила название «Господский дом усадьбы Матрёнино».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Уточняется, что на территории усадьбы запрещено строительство, а также проведение земляных и мелиоративных работ.

Также megatyumen.ru со ссылкой на Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия области сообщил, что в Тюмени намерены реконструировать дом, где гостил русский учёный Дмитрий Менделеев в 1899 году.

«Выдано разрешение на разработку проектной документации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что построенные в начале XX века в Омске «Жилой дом купца С.М. Свёкрова» и «Жилой дом А.В. Арефьева» внесли в список памятников культурного наследия ЕГРН.