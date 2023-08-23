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Два аварийных дома Омска признали памятниками культурного наследия

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Построенные в начале XX века «Жилой дом купца С.М. Свёкрова» и «Жилой дом А.В. Арефьева» признали аварийными в 2017 году, однако работы по сносу зданий проводиться не будут, так как объекты внесены в список памятников культурного наследия ЕГРН.
Два аварийных дома Омска признали памятниками культурного наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на руководителя управления Росреестра по Омской области Сергея Чаплина.

«Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия помогает сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта», — отметил Чаплин.

Уточняется, что в список внесли здание конца XIX века, «Дом жилой Мины Фёдорова».

Ранее сообщалось, что в Москве проведут капитальный ремонт в доходном доме на Арбате, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин. В здании обновят фасады и интерьеры.

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