Два аварийных дома Омска признали памятниками культурного наследия
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на руководителя управления Росреестра по Омской области Сергея Чаплина.
«Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия помогает сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта», — отметил Чаплин.
Уточняется, что в список внесли здание конца XIX века, «Дом жилой Мины Фёдорова».
Ранее сообщалось, что в Москве проведут капитальный ремонт в доходном доме на Арбате, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин. В здании обновят фасады и интерьеры.