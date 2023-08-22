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В Москве отремонтируют доходный дом на Арбате, где жил Сергей Есенин

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В Москве проведут капитальный ремонт в доходном доме на Арбате, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин. В здании обновят фасады и интерьеры.
В Москве отремонтируют доходный дом на Арбате, где жил Сергей Есенин
  • Gettyimages.ru

Специалисты приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток в подъездах, отремонтируют ограждения и поручни лестниц, передаёт НТВ со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Также, по словам вице-мэра, планируется отремонтировать подвал здания.

Дом в переулке Сивцев Вражек был построен в 1912 году, его спроектировал архитектор Дмитрий Челищев. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке было отреставрировано восемь исторических зданий.

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