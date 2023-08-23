Узнать больше

В Нижнем Новгороде найден фрагмент челюсти первобытного животного

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде найден фрагмент нижней челюсти первобытного бизона или лося, предположительный возраст которого — 30—40 тыс. лет.
В Нижнем Новгороде найден фрагмент челюсти первобытного животного
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского музея-заповедника.

Фрагмент челюсти нашёл опытный диггер Александр Удалов в штольне на глубине 20 м под улицей Малой Ямской в Нижнем Новгороде. Мужчина преподнёс артефакт в подарок музею.

Ранее сообщалось, что на мысе Ольском (Магаданская область), на месте поселения, которому 2,5 тыс. лет, археологи нашли предметы быта, орудия труда и украшения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить