В Нижнем Новгороде найден фрагмент челюсти первобытного животного
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского музея-заповедника.
Фрагмент челюсти нашёл опытный диггер Александр Удалов в штольне на глубине 20 м под улицей Малой Ямской в Нижнем Новгороде. Мужчина преподнёс артефакт в подарок музею.
Ранее сообщалось, что на мысе Ольском (Магаданская область), на месте поселения, которому 2,5 тыс. лет, археологи нашли предметы быта, орудия труда и украшения.