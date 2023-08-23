В Нижнем Новгороде найден фрагмент челюсти первобытного животного

В Нижнем Новгороде найден фрагмент нижней челюсти первобытного бизона или лося, предположительный возраст которого — 30—40 тыс. лет.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского музея-заповедника.

Фрагмент челюсти нашёл опытный диггер Александр Удалов в штольне на глубине 20 м под улицей Малой Ямской в Нижнем Новгороде. Мужчина преподнёс артефакт в подарок музею.

Ранее сообщалось, что на мысе Ольском (Магаданская область), на месте поселения, которому 2,5 тыс. лет, археологи нашли предметы быта, орудия труда и украшения.