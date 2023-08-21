В Магаданской области археологи нашли предметы быта и украшения

На мысе Ольский (Магаданская область), на месте поселения, которому 2,5 тыс. лет, археологи нашли предметы быта, орудия труда и украшения.

Об этом сообщает ОТР.

На раскопках были найдены халцедоновые стрелы и наконечники, а также человеческие останки, которые будут анализировать генетики. Кроме того, были обнаружены 20 древних подземных жилищ, их пока оставили нетронутыми.

Ранее научный сотрудник сектора археологии Тюменского научного центра СО РАН Светлана Берлина рассказала, что в Тюменской области находят китайские, иранские и египетские предметы. По её словам, такие находки доказывают контакты живших здесь народов с населением других стран.