В Тюменской области археологи находят китайские, иранские и египетские предметы

Научный сотрудник сектора археологии ТюмНЦ СО РАН Светлана Берлина рассказала, что в Тюменской области находят китайские, иранские и египетские предметы.

В беседе с изданием «Тюменская область сегодня» археолог объяснила, что такие находки доказывают контакты живших здесь народов с населением других стран.

Кроме того, Берлина рассказала о раскопках древнего Балдинского городища, которое находится недалеко от села Мичурино.

«Это городище, скорее всего, было столицей местной округи», — объяснила археолог.

По её словам, в центре городища были найдены остатки от железообрабатывающего производства, а также появляется контур жилищ.

Кроме того, в раскопках участвуют школьники из ближайших населённых пунктов.

Ранее Берлина рассказала о татарском городище позднего Средневековья, которое было найдено в районе деревни Чёрная речка.