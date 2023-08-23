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В ЯНАО высадят более 20 тысяч деревьев в рамках экоакции «Сохраним лес»

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В ЯНАО высадят более 20 тыс. деревьев в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» с 1 сентября.
В ЯНАО высадят более 20 тысяч деревьев в рамках экоакции «Сохраним лес»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу департамента природных ресурсов ЯНАО.

В ведомстве отметили, что акция будет проходить по всему региону, включая Ноябрьск, Салехард, Лабытнанги, Губкинский и несколько сёл.

Отмечается, что за весь период проведения акции появилось более 70 млн новых деревьев на территории всей страны.

Ранее в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края заявили, что в регионе восстановлено 54 га лесов с начала 2023 года.

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