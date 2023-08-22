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В Ставропольском крае восстановили 54 га лесов с начала года

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В Ставропольском крае восстановлено 54 га лесов с начала 2023 года, заявили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.
В Ставропольском крае восстановили 54 га лесов с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Плановые показатели по воспроизводству лесов в объёме 54 га выполнены в весенний лесокультурный сезон на 100%. Заготовлено 96,5 кг лесных семян, что составляет более 80% от запланированного годового объёма. Продолжается работа по подготовке почвы под посадку лесных культур будущего года», — рассказали в управлении.

Кроме того, в регионе обустроили 1050 км минерализованных полос.

Ранее сообщалось, что более 50 экомероприятий организовали в Москве в рамках «Зелёного марафона».

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