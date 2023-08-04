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Более 50 экомероприятий организовали в Москве в рамках «Зелёного марафона»

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Специалисты Мосприроды запланировали более 50 экомероприятий в парках и экоцентрах столицы в рамках «Зелёного марафона», который проходит в период со 2 по 9 августа.
Более 50 экомероприятий организовали в Москве в рамках «Зелёного марафона»
  • © пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Так, в пятницу, 4 августа, стартует две экскурсии — «Жемчужины парка Покровское-Стрешнево» и «На тропинках Битцевского леса». 7 августа всех желающих ждёт кружок «Лесная школа» в Измайловском лесопарке.

Завершит «Зелёный марафон» 9 августа мероприятие «Голоса птиц» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» и провёл встречу с участниками движения «Экосистема».

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