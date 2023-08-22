Юрий Башмет выступит в рамках Московского урбанфорума 26 августа

Дирижёр Юрий Башмет выступит в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума 26 августа.

Об этом сообщает НСН.

Программа включает такие сочинения, как «Буря» из концерта «Лето» для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, прелюдия из «Хольберг-сюиты» Эдварда Грига, финал из «Серенады для струнного оркестра до мажор» Петра Чайковского, «Полька» из музыки к балету «Золотой век» Дмитрия Шостаковича.

Форум завершится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» на площадке Московского урбанистического форума проходят ночные дискотеки с участием российских артистов — 25—26 августа для гостей выступят Ева Польна, Антоха МС, группы «Дискотека Авария», «Меджикул» и многие другие.