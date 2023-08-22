На ночной вечеринке в «Лужниках» выступят Ева Польна и «Дискотека Авария»

В «Лужниках» на площадке Московского урбанистического форума проходят ночные дискотеки с участием российских артистов — 25—26 августа для гостей выступят Ева Польна, Антоха МС, группы «Дискотека Авария», «Меджикул» и многие другие.

По данным официального сайта урбанфорума, в пятницу, 25 августа, посетители смогут послушать таких артистов, как Кассета, «Меджикул», Romsta, Vavan, Ева Польна и VA.NO.

В субботу, 26 августа, для гостей выступят Tsoy, Дана Соколова, Oweek, «Дискотека Авария», NLO, а также D’Maselle.

Дискотека проходит на сцене у Малой спортивной арены после дневной программы. Музыканты начинают выступать в 20:00.

Ранее стало известно, что концерт в честь театра «Ленком Марка Захарова» состоится в Москве 26 августа.