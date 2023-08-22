На ночной вечеринке в «Лужниках» выступят Ева Польна и «Дискотека Авария»
- РИА Новости
По данным официального сайта урбанфорума, в пятницу, 25 августа, посетители смогут послушать таких артистов, как Кассета, «Меджикул», Romsta, Vavan, Ева Польна и VA.NO.
В субботу, 26 августа, для гостей выступят Tsoy, Дана Соколова, Oweek, «Дискотека Авария», NLO, а также D’Maselle.
Дискотека проходит на сцене у Малой спортивной арены после дневной программы. Музыканты начинают выступать в 20:00.
Ранее стало известно, что концерт в честь театра «Ленком Марка Захарова» состоится в Москве 26 августа.