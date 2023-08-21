Концерт в честь театра «Ленком Марка Захарова» состоится в Москве 26 августа
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Организатор мероприятия — сеть кинотеатров «Москино».
В амфитеатре парка продемонстрируют видеоряд, созданный по мотивам произведений режиссёра, а также различные хореографические и музыкальные номера.
Запланировано выступление Петра Налича, Полины Лазаревой, Александра Олешко, Леонида Ярмольника, Анастасии Макеевой.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.