Концерт в честь театра «Ленком Марка Захарова» состоится в Москве 26 августа

В столице в рамках акции «Ночь кино» и Московского урбанистического форума состоится концерт, посвящённый театру «Ленком Марка Захарова». Мероприятие пройдёт в парке «Зарядье» 26 августа.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Организатор мероприятия — сеть кинотеатров «Москино».

В амфитеатре парка продемонстрируют видеоряд, созданный по мотивам произведений режиссёра, а также различные хореографические и музыкальные номера.

Запланировано выступление Петра Налича, Полины Лазаревой, Александра Олешко, Леонида Ярмольника, Анастасии Макеевой.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.