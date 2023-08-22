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Зоолог Кремчар рассказал о причинах появления в Костроме медведя

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Охотовед и зоолог Михаил Кречмар предположил, что причиной появления в Костроме медведя могут быть городские помойки.
Зоолог Кремчар рассказал о причинах появления в Костроме медведя
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Кречмар рассказал, что численность медведей по всей стране растёт.

«Если в каком-то месте численность медведей больше, чем та плотность, которую угодья могут прокормить, они начинают пытаться расселяться», — объяснил зоолог.

По его словам, населённые пункты представляют для медведей неограниченный источник пищи. Животные воспринимают помойки как свою собственность и нападают на людей, которые приходят выбросить мусор.

Зоолог также добавил, что большинства проблем с медведями можно избежать, если бороться с мусором в населённых пунктах.

Ранее доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин рассказал RT о правилах поведения при встрече с медведем в условиях дикой природы. По словам эксперта, самое главное в таких ситуациях — не паниковать и не убегать.

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