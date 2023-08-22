Иноагент Моргенштерн заявил, что скучает по России
- РИА Новости
«Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию», — заявил он.
По словам исполнителя, он пытался работать для американской публики и работать вместе с местными музыкантами, однако работа с ними его разочаровала. Как он объяснил, ему не понравился чрезмерный капитализм и «отсутствие человечности».
«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку», — добавил рэпер, выразив также желание вновь вернуться в российские чарты.
Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал иноагента Алишера Моргенштерна* на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях.