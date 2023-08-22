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Иноагент Моргенштерн заявил, что скучает по России

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Иностранный агент Алишер Моргенштерн*, больше известный как рэп-исполнитель Моргенштерн*, заявил в своём канале на YouTube, что скучает по России.
Иноагент Моргенштерн заявил, что скучает по России
  • РИА Новости

«Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию», — заявил он.

По словам исполнителя, он пытался работать для американской публики и работать вместе с местными музыкантами, однако работа с ними его разочаровала. Как он объяснил, ему не понравился чрезмерный капитализм и «отсутствие человечности».

«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку», — добавил рэпер, выразив также желание вновь вернуться в российские чарты.

Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал иноагента Алишера Моргенштерна* на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях.

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