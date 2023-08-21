Сценарист Золотарёв станет куратором лаборатории на кинофестивале в Екатеринбурге

Сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Свердловскую киностудию.

«Стартовал приём заявок на участие в сценарной лаборатории «Одна шестая». Период подачи заявки — с 18 августа по 1 сентября», — заявили в пресс-службе.

Победитель лаборатории получит контракт на сотрудничество с киностудией.

Фестиваль пройдёт 15—20 сентября.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.