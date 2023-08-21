Сценарист Золотарёв станет куратором лаборатории на кинофестивале в Екатеринбурге
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Свердловскую киностудию.
«Стартовал приём заявок на участие в сценарной лаборатории «Одна шестая». Период подачи заявки — с 18 августа по 1 сентября», — заявили в пресс-службе.
Победитель лаборатории получит контракт на сотрудничество с киностудией.
Фестиваль пройдёт 15—20 сентября.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.