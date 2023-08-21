Узнать больше

Сценарист Золотарёв станет куратором лаборатории на кинофестивале в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Сценарист Андрей Золотарёв, известный по фильмам «Лёд 2», «Спутник», «Призрак» и «Вторжение», станет куратором лаборатории на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.
Сценарист Золотарёв станет куратором лаборатории на кинофестивале в Екатеринбурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Свердловскую киностудию.

«Стартовал приём заявок на участие в сценарной лаборатории «Одна шестая». Период подачи заявки — с 18 августа по 1 сентября», — заявили в пресс-службе.

Победитель лаборатории получит контракт на сотрудничество с киностудией.

Фестиваль пройдёт 15—20 сентября.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить