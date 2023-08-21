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В Оренбурге на кинофестивале покажут фильм о лидере группы «Чайф»

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В Оренбурге на кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей фестиваля.

Фильм «Дом в моей голове» Андрея Богатырёва вышел в 2022 году. Его покажут в рамках фестиваля вне конкурса.

«Лидер группы «Чайф» в фильме находит своё родовое гнездо и строит новый дом. Шахрин рассказывает об истории дома и истории своей семьи. Через эту призму режиссёр показывает и историю всей России», — добавила команда фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в СКК «Оренбуржье».

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