В Оренбурге на кинофестивале покажут фильм о лидере группы «Чайф»

В Оренбурге на кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей фестиваля.

Фильм «Дом в моей голове» Андрея Богатырёва вышел в 2022 году. Его покажут в рамках фестиваля вне конкурса.

«Лидер группы «Чайф» в фильме находит своё родовое гнездо и строит новый дом. Шахрин рассказывает об истории дома и истории своей семьи. Через эту призму режиссёр показывает и историю всей России», — добавила команда фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге 25 августа состоится открытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в СКК «Оренбуржье».