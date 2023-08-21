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Нутрициолог Коробейникова призвала не голодать во время попыток снизить вес

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Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала о способах снизить вес. По её словам, терпеть голод не нужно.
Нутрициолог Коробейникова призвала не голодать во время попыток снизить вес
  • Gettyimages.ru
  • © Inside Creative House

«Когда организм получает достаточно нутриентов, он не ищет быстрых углеводов», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, желательно убрать из дома все вредные продукты и добавить полезные. Также Коробейникова посоветовала ложиться спать до 23:00.

Как считает эксперт, есть желательно в одно и то же время, чтобы организм привык к режиму и спокойно ждал.

Кроме того, Коробейникова рекомендовала сверяться с так называемой «гарвардской тарелкой», которая наполовину состоит из овощей, на четверть — из белка и на четверть — из сложных углеводов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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