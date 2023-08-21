В Удмуртии предупредили о заморозках в ночь на 22 августа
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Ближайшей ночью столбик термометра опустится до +2...+7 °С, местами на почве возможны слабые заморозки до -1...0 °С, завтра столбик термометра не превысит +15...+20 °С», — рассказали синоптики.
Также стало известно, что в Ростовской области со вторника ожидается похолодание, дожди с грозой и ветром до 18 м/с, передаёт rostovgazeta.ru.
Ночью до +15 °С, днём — +25...+30 °С.
Ранее профессор Казанского федерального университета Тимур Аухадеев объяснил, почему в разных регионах России в последнее время увеличилось число смерчей.